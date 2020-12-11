Son dakika haber | Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
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Son dakika haber | Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı

11.12.2020 22:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:12

Son dakika haberine göre Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde karayoluna çıkan domuz, trafik kazasına neden oldu.

Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde karayoluna çıkan domuz, trafik kazasına neden oldu. İki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Kumru-Fatsa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa'dan Kumru istikametine Ayhan K. idaresindeki 52 BS 271 plakalı otomobil, yola çıkan domuza çarptı. Savrulan otomobil ardından ise, karşı yönden gelen Cengiz D. idaresindeki 52 FG 509 plakalı otomobile çarparak durdu.

Her iki sürücünün de yaralandığı kazada, otomobillerde hasar oluşurken, jandarma ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlattı.

Son dakika haber | Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Son dakika haber | Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Son dakika haber | Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Son dakika haber | Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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