Son Dakika | Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü
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Son Dakika | Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü

Son dakika haberi... Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü Zeytinburnu'nda yol verme meselesinden başlayan kavgada sokak savaş alanına döndü.

17.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:33

Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yol verme meselesinden başlayan kavgada sokak savaş alanına döndü. Silahların ateşlendiği kavgayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. ve oğlu Muzaffer A. yol verme meselesi yüzünden Ali H. ve Ali Ekber H. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırarak tarafları emniyete götürdü. Birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmayan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Saat 23.00 sıralarında tekrar olayın yaşandığı sokağa gelen Muzaffer A.'nın üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Bunun üzerine Muzaffer A. ve beraberindeki Nihat A. kendilerine ateş açan gruba silahla karşılık verdi. Mermilerin havada uçuştuğu olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayda ateşlenen mermiler 3 araca ve bir ikamete isabet etti. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Muzaffer A. ve Nihat A. isimli şahısları gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Sokak üzerinde yaşanan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbiriyle kavga ediyor. Olay yerine gelen polis ekipler tarafları sakinleştirmekte güçlük çekiyor.

(CS- ÖY-ZA-

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Son Dakika | Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü

Kaynak: İHA

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