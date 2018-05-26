YÖK Başkanı: Cerrahpaşa'nın Bahçesinde Siyasi Propaganda Yapıldı

CNN Türk canlı yayınına katılan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİ SEVDİĞİM BİR AKADEMİSYEN"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaretinin ardından Dekan Alaattin Duran'ın görevden alınması ile ilgili soruyu yanıtlayan Saraç "Kendisi sevdiğim bir akademisyen diyerek şu ifadeleri kullandı:

Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı Alaattin Duran.

"FAKÜLTE BAHÇESİNDE SİYASİ PROPAGANDA YAPILDI"

Siyasi bir ziyaret oldu. Siyasi bir figür gelebilir, ziyaret edebilir. Orası bir fakülte bahçelerinde, siyasi propagandaya nasıl bakmalıyız. CHP'nin yöneticileri de siyasetçiler tarafından fakülte bahçesinde propaganda yapılmasına olumlu bakmaz. Bahçedeki hocalar ve öğrencilerin birinci vasfı öğrencilik ve hocalık, seçmenlik değil. Fakülte bahçesinde siyasi propagandayı nasıl yönetmeliyiz? Bu mesele ziyaret meselesi değil. Muhtelif partilerin ziyaretlerine açığız. Bu süreçlerin doğru yönetilmesi lazım idareciler tarafından. Sayın rektör bize iletti, biz de doğru olduğunu düşünmedik.

YÖK Başkanı Yekta Saraç.

"BİR PARTİ DAHA BAŞVURDU, KABUL ETMEDİK"

CHP dışında bir parti daha üniversiteye başvurdu, biz de bunun uygun olmadığını söyledik. Muhalefet partisi değildi. Dekan hakkında işlem yapılmadı.