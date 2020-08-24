Son dakika! YÖK Atlas'tan 33 milyondan fazla kişi yararlandı Son dakika haberi: YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası'ndan (YÖK Atlas) 2016 yılından bugüne kadar bütün sene boyunca toplam 33 milyon 617 bin kişi faydalandı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası'ndan (YÖK Atlas) 2016 yılından bugüne kadar bütün sene boyunca toplam 33 milyon 617 bin kişi faydalandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından üniversite ve bölüm tercihi yapacaklara yol göstermesi amacıyla 10 Mart 2016'da 'https://yokatlas.yok.gov.tr' internet adresinden hizmete sunulan YÖK Atlas, özellikle üniversite tercih dönemlerinde hem adaylar ve aileleri hem de rehberlik hizmeti veren eğitimciler tarafından yoğun olarak kullanıldı. Adayları 'rehber öğretmen' gibi yönlendiren YÖK Atlas'tan hizmete sunulduğu 2016 yılından bugüne kadar bütün sene boyunca toplam 33 milyon 617 bin kişi faydalandı.

2020 YKS TERCİH DÖNEMİNDE 2 MİLYONU AŞKIN KİŞİ KULLANDIİlk kez hizmete sunulduğu 2016 yılındaki üniversite tercih döneminde 940 bin kişinin faydalandığı YÖK Atlas'ın kullanım sayısı, her yıl büyük oranlarda artış gösterdi. Bu sene tercih dönemindeki kullanım sayısı ise 2 milyon 155 bine ulaştı. Böylelikle hizmete açıldığından itibaren 5 yıldaki sadece tercih dönemlerindeki toplam kullanıcı sayısı toplam 9 milyon 112 bin kişi oldu. Kullanıcılar, bu yılki tercih sürecinde programda toplam 5 milyon 72 bin 173 kez oturum açarken, toplam sayfa görüntüleme sayısı 40 milyon 729 bin 911 oldu. Program içerindeki tercih listesi modülünü kullanan adaylar yaptıkları tercih listelerinde ortalama 8 farklı bölüme yer verdi. Ayrıca adaylar, her kullanımda sitede ortalama 7 dakika 54 saniye zaman geçirdi ve ortalama 8 farklı bölümü inceledi.EN YOĞUN KULLANIM, TERCİHLERİN İLK GÜNÜYÖK Atlas'ın kullanıcı sayısındaki zirve, tercihlerin başlangıç günü olan 6 Ağustos'ta görüldü. Bu tarihte 445 bin 988 kişi sisteme giriş yaparken, tercih dönemindeki en büyük giriş sayısını oluşturdu. Bu yıl lisans düzeyinde tercih yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok hemşirelik, tıp, bilgisayar mühendisliği bölümlerini inceledi. Bu alanları hukuk, diş hekimliği, psikoloji, ilköğretim matematik öğretmenliği, beslenme ve diyetetik, ilahiyat, eczacılık izledi. Ön lisans adaylarının en çok ilgi gösterdiği bölümler ise sırasıyla ilk ve acil yardım, anestezi ve bilgisayar programcılığı oldu. Bu bölümleri, sırasıyla tıbbi laboratuvar teknikleri, çocuk gelişimi, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, adalet, fizyoterapi ile ağız ve diş sağlığı izledi.EN FAZLA MOBİL ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPILDI

Sistemi kullananların yüzde 31'i, YÖK Atlas'a bilgisayar üzerinden ulaşırken, yüzde 69'u cep telefonu veya tabletten giriş yaptı. Kullanıcıların yüzde 22,08'i İstanbul, yüzde 14,94'ü Ankara, yüzde 7,01'i İzmir, yüzde 6,23'ü Adana, yüzde 3,86'sı Bursa, yüzde 3,46'sı Antalya, yüzde 2,95'i de Diyarbakır'dan sisteme ulaştı. YÖK Atlas programına en çok Türkiye'den giriş yapılırken, sırasıyla Amerika, Almanya ve Hollanda izledi. Programa Azerbaycan, KKTC, Umman, Fransa, Katar gibi farklı kıtalarda yer alan ülkelerden de giriş yapıldığı görüldü.

Kaynak: DHA