İstanbul'da Yoğun Yağış Sebebiyle Yenikapı-Bayrampaşa Metro Hattı Seferleri Durduruldu

Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.

SU BASKINI NEDENİYLE SEFERLER DURDU

İstanbul'da aşırı yağmur, metro istasyonlarında su baskınlarına neden oldu. Metro seferleri durdurulurken, turnikeler önünde yoğun kalabalık oluştu. İstanbul'da birçok ilçede bastıran ani yağış su baskınlarına neden oldu. Topkapı metro istasyonunda metro seferleri durdu. Turnikeler önünde bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, yollarda da araçlar mahsur kaldı.