Son Dakika: YKS tercih barajı düştü mü 2021? YKS barajı kaç oldu?

Son Dakika: Üniversite tercih maratonuyla beraber son günlerde milyonlarca aday, YKS baraj puanının düşürülmesi gerektiği gibi bir talepte bulundu. "YKS baraj puanı düştü mü, düşecek mi, değişti mi?" soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, YKS barajı düştü mü, puan değişecek mi? YKS tercih barajı düştü mü 2021? YKS barajı kaç oldu?

Son Dakika: Üniversite tercih maratonuyla beraber son günlerde milyonlarca aday, YKS baraj puanının düşürülmesi gerektiği gibi bir talepte bulundu. "YKS baraj puanı düştü mü, düşecek mi, değişti mi?" soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, YKS barajı düştü mü, puan değişecek mi? YKS tercih barajı düştü mü 2021? YKS barajı kaç oldu? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: YKS TERCİH BARAJI DÜŞTÜ MÜ?

Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

AYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.

Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.

Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı;

AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

TYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

TYT baraj puan 140 oldu. 140 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 140 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT'de 140 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.