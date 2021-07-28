Son Dakika: YKS sonuçları öğrenme! YKS sonuçları sorgulama!
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Son Dakika: YKS sonuçları öğrenme! YKS sonuçları sorgulama!

Son Dakika: YKS sonuçları öğrenme! YKS sonuçları sorgulama!
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Son Dakika: Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki, YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Son Dakika: Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki, YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuç sorgulama! İşte detaylar haberimizde…

YKS SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

YKS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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