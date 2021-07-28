Son Dakika: YKS sonuçları açıklandı! YKS sonucu öğren? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

Son Dakika: Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Gözler bu seferde üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? Bu soruya yöneldi. Peki, YKS sonuçları öğrenme linki! YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS baraj puanı kaç oldu?

2021 YKS sonuçları için bekleyiş bu sabah sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan duyurdu, YKS sonuçları ve merak edilen tüm bilgileri aday işlemleri sayfası üzerinden erişime açıldığı açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercih tarihleri de merak konusu oldu. Peki, YKS sonuçları açıklandı! YKS sonucu öğren? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS baraj puanı kaç oldu? İşte detaylar haberimizde…

YKS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sınavı sonuçları açıklandı. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

2021 YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.

ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımladığı bilgilere göre TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Yani TYT baraj puanı 150'dir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

TYT 2021 baraj puanı : 150

AYT 2021 baraj puanı : 180

YDT 2021 baraj puanı : 180