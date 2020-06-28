Son dakika... YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
Son dakika gelişmesine göre Öğrencilerin sınav merkezine kontrollerinin yapılarak alınması Okul binası çevresinde bekleyen veliler KIRŞEHİR - Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı.
Öğrencilerin sınav merkezine kontrollerinin yapılarak alınması
Okul binası çevresinde bekleyen veliler KIRŞEHİR - Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı.
Kırşehir'de AYT'ye 24 binada 5 bin 589 öğrenci ter döktü.
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testine (AYT) giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güvenlik kontrolleriyle içeri alındı.
Okul girişlerinde dezenfektan mendil ve yeni maske dağıtılan öğrencilerin kimlik ile sınav giriş belgeleriyle salonlara geçişlerine izin verildi.
Okul bahçesine alınmayan öğrencilerin yakınları polis ve görevlilerce sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıldı.
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Kaynak: AA