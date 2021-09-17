Son Dakika: YKS ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı 2021!

ÖSYM Başkanı Aygün 2021 Yks Ek tercih kılavuzunun yayımlandığını ve başvuru tarihlerini açıkladı. Merakla bekleyen adaylar YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak? YKS 2. Tercih başvuruları ne zaman olacak? diye aratmakta. Peki, YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak? YKS 2. Tercih başvuruları ne zaman olacak? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SON DAKİKA: YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz."

YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirler.

YKS 2. TERCİH BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

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