Son Dakika: YKS açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021YKS-TYT-AYT-YDT sonuçları!

Son Dakika: Haziran ayının son haftasında uygulanan YKS üniversite sınavının sonuçları ne zaman açıklanır merak konusu oldu. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS sınavı sonuçları tarihi belirlendi. Peki, YKS açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021YKS-TYT-AYT-YDT sonuçları!

Son Dakika: Haziran ayının son haftasında uygulanan YKS üniversite sınavının sonuçları ne zaman açıklanır merak konusu oldu. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS sınavı sonuçları tarihi belirlendi. Peki, YKS açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021YKS-TYT-AYT-YDT sonuçları! İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: YKS AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4 ağustos günü YKS sonuçları açıklandıktan sonra, ÖSYM'nin YKS tercih kılavuzunu paylaşması bekleniyor. YKS tercih kılavuzunda üniversite tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, ne zaman sona ereceği ve nasıl yapılması gerektiği yer alacak. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.