Son dakika! Yıllık yatırımcı rehberi (9)

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2020 En Yüksek2020 En Düşük2020 Fark (%)2020 Kapanışİş Bankası (A)203.315.000,00414.914,10165.830,0022,60203.