Son dakika! Yıllık yatırımcı rehberi (5)

Yatırım fonlarında geçen yıl en fazla yüzde 10,40 ile HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu, emeklilik fonlarında ise en fazla yüzde 13,44 ile Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF değer kaybetti.

Geçen yıl yatırım ve emeklilik fonlarında kaybettiren fonlar şöyle: