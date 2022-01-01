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Son dakika! Yıllık yatırımcı rehberi (5)

Son dakika! Yıllık yatırımcı rehberi (5)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Yatırım fonlarında geçen yıl en fazla yüzde 10,40 ile HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu, emeklilik fonlarında ise en fazla yüzde 13,44 ile Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF değer kaybetti.

Yatırım fonlarında geçen yıl en fazla yüzde 10,40 ile HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu, emeklilik fonlarında ise en fazla yüzde 13,44 ile Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF değer kaybetti.

Geçen yıl yatırım ve emeklilik fonlarında kaybettiren fonlar şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Yıllık Kaybettirenler

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,534293-10,40
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,222143-6,39
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,800099-4,78
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,054775-1,34
Emeklilik Fonu Yıllık Kaybettirenler

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017545-13,44
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018597-9,72
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012834-8,86
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,019725-6,57
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,02035-6,21
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019288-5,75
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018529-5,74
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,019594-5,04
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021019-4,93
Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF0,018821-4,91
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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