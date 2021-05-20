Son dakika haber! Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle
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Son dakika haber! Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Spor

Son dakika haberi... - Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle Cudi Dağı eteğinde Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası başladı Yıllarca terörle anılan Şırnak'ta, 11 ilden 138 sporcunun katılımı ile Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası başladı.

- Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle

Cudi Dağı eteğinde Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası başladı

ŞIRNAK - Yıllarca terörle anılan Şırnak'ta, 11 ilden 138 sporcunun katılımı ile Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası başladı. 2 bin 89 rakımlı Cudi Dağı'nın eteklerinde bulunan Şırnak Üniversitesi'nin spor tesislerindeki etkinlik 4 gün sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun destek ve koordinasyonu, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi'nin işbirliğiyle Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası etkinliği yapıldı. Kentte ilk tenis turnuvası olma özelliğini taşıyan organizasyona, 20-23 Mayısta, Şırnak Gelişim Gençlik ve Spor Kulübünde kızlar ve erkeklerde toplamda 138 sporcu katılacak. Turnuva, 4 tenis kortunda sporcuların çeşitli kategorilerindeki müsabakalarında kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

"Roger Federer gibi olmak istiyorum"

Turnuvaya Adıyaman'dan katılan 15 yaşındaki tenisçi Ecem Yeren, 7 yaşından beri tenisle uğraştığını söyledi. Yeren, "25 şampiyonluğum var. Bu organizasyon çok güzel, kortları çok beğendim. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şırnak'ta gerçekten böyle bir organizasyon beklemiyorduk. Bizi şaşırttı ve çok güzel de oldu. Gerçekten bundan sonra gelmeye çalışacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ben bu işi gerçekten profesyonel olarak yapıyorum. Kendimi ilerde iyi yerlerde görüyorum. Benim hayalim Roger Federer gibi olmak ve çok seviyorum onu. İnşallah ilerde onun gibi olacağım" dedi.

Gülnaz Eken: "Şırnak'ta böyle bir şey beklemiyordum"

Turnuvaya Şanlıurfa'dan katılan 15 yaşındaki sporcu Gülnaz Eken ise "Etkinliği çok beğendim. Şırnak'tan böyle bir şey beklemiyordum. Çok güzel bir organizasyon yapmışlar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlerde iyi bir tenisçi olmak istiyorum. Profesyonel oynamak istiyorum. Önceden yaptığımız turnuvalarda böyle bir organizasyon yoktu. Şırnak'ta gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu" diye konuştu.

Hakim Kızılcan: "Umarım devamı gelir"

Şırnaklı tenisçi Hakim Kızılcan da "Öncelikle Şırnak'ta böyle güzel bir atmosferi yaşatan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şırnak'ta bir ilk oldu ve inşallah devamı sürekli gelir. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Böyle bir turnuvayı kentimizde ve memleketimizde ağırlamaktan gerçekten mutluyuz. Umuyoruz ki bunun devamı da gelir. Büyükler kategorisinde kendi adıma inşallah bir başarıya ulaşırım. Hem engelli hem de normal sporcu olarak bu spora devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haber! Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle
Son dakika haber! Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle
Son dakika haber! Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle
Son dakika haber! Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle
Son dakika haber! Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle
Son dakika haber! Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit

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