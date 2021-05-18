Son Dakika | Yılın ilk çeyreğinde işsizlik yüzde 12.9'a yükseldi
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Son Dakika | Yılın ilk çeyreğinde işsizlik yüzde 12.9'a yükseldi

Son Dakika | Yılın ilk çeyreğinde işsizlik yüzde 12.9'a yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde, önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişiye, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik de 0.1 puanlık artışla yüzde 12.9 düzeyine yükseldi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde, önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişiye, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik de 0.1 puanlık artışla yüzde 12.9 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenler 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişiye, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı da 0.8 puanlık artışla yüzde 43.8'e çıktı.

Aynı dönemde, mevsim etkisinden arındırılmış işgücü de 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişiye, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı da 1.0 puanlık artışla yüzde 50.3'e yükseldi.Bu dönemde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik 0.2 puan artışla yüzde 25.3'e, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0.9 puan artışla yüzde 30.6'ya yükseldi. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı da 1.3 puan artarak yüzde 41'e çıktı.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenler de; tarım sektöründe 39 bin kişi, sanayi sektöründe 251 bin kişi, inşaat sektöründe 97 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi arttı; böylece, istihdam edilenlerin yüzde 17.5'i tarım, yüzde 21.3'ü sanayi, yüzde 6.2'si inşaat, yüzde 54.9'u da hizmet sektöründeydi. (Grafik - Tablo)

 


Son Dakika | Yılın ilk çeyreğinde işsizlik yüzde 12.9'a yükseldi
Son Dakika | Yılın ilk çeyreğinde işsizlik yüzde 12.9'a yükseldi
Son Dakika | Yılın ilk çeyreğinde işsizlik yüzde 12.9'a yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye yükseldi
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye yükseldi
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Son Dakika | Yılın ilk çeyreğinde işsizlik yüzde 12.9'a yükseldi - Haberler Ekonomi
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