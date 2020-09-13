Son dakika! Yıldırım ve şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu
Son dakika gelişmesine göre Karabük'te etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.
13.09.2020 01:13 | Son Güncelleme: 13.09.2020 01:17
Karabük'te etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.
Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar süren yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı.
İl genelinde yıldırım ve şimşek sağanağı gökyüzünde hem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu hem görsel bir şölen sundu. - KARABÜK
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Kaynak: İHA