Son dakika: Yıldırım düşen evde yangın çıktı
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Son dakika: Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Son dakika: Yıldırım düşen evde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinin Yenicami mahallesinde bir eve düşen yıldırım sonrası çıkan yangında ev yanarak kül oldu.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinin Yenicami mahallesinde bir eve düşen yıldırım sonrası çıkan yangında ev yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Yenicami mahallesi Kabataş mevkiinde bulunan Aziz Hasan Olgun'a ait eve dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından evde yangın çıkarken, jandarmaya bilgi verilerek bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. Çıkan yangında ev tamamen kül olurken, evde kimsenin olmaması can kaybını önledi. - TRABZON

Son dakika: Yıldırım düşen evde yangın çıktı
Son dakika: Yıldırım düşen evde yangın çıktı
Son dakika: Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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