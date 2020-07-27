Son Dakika: "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi
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Son Dakika: "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

Son dakika haberleri... Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

Son Dakika:
27.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:35

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" sürüyor.

Bu kapsamda, Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü Üstünağaç mezrası kırsalında iki gün önce operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanması amacıyla dere yatağına gizlenmiş 80 kilo 630 gram eroin buldu.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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