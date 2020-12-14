Son Dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? gibi soruları yanıtladı.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIOLACAK MI?

31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00 ile 4 Aralık Pazartesi saat 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı olacaktır.

SALGINLA İLGİLİ BİLGİLER!

Reform paketlerimizi iş dünyası başta olmak üzere her kesimle konuşarak, tartışarak olgunlaştırıyoruz. İnşallah ekonomik, hukuki, idari reform paketlerimizi meclisimizin gündemine taşımaya başlıyoruz. Ülkemizi salgın sonrası döneme hazırlıyoruz. Her alanda Türkiye'yi muassır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımlar artıyoruz. Bugünkü kabinemizde Milli Uzay programımızın sunumunu dinledik. İnşallah ülkemizin bayrağını uzayda dalgalandıracağımız günler çok yakındır. Bunu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.