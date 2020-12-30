SON DAKİKA | Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Yarın (31 Aralık 2020) resmi tatil mi, yarım gün mü?

Türkiye Koronavirüs Tedbirleri kapsamında yapılan son kabine toplantısında Yılbaşı için sınırlama ve yasaklamalara karar verildi. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada Yılbaşı kutlamaları ve toplanmaları için ciddi tedbirler alındığını duyurdu. Son yapılan açıklama sonrası vatandaşların aklında Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Yarın (31 Aralık 2020) resmi tatil mi, yarım gün mü? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? gibi sorular oluştu. İşte cevapları!

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? KAÇ GÜN SÜRECEK?

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri için yayınladığı genelge doğrultusunda vatandaşların yılbaşı için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor soruları yanıtlandı. Yılbaşı kısıtlaması ve yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00'da başlayacak. Yılbaşı sokağa çıkma yasayı genelgesine göre, 2021 Yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusu İçişleri Bakanlığı tarafından 3 gün olarak cevaplandırıldı. Yılbaşı izni 4 gece 3 gün olarak belirlendi. 31 Aralık Perşembe ve 4 Ocak Pazartesi aradı Yılbaşı tatili olarak resmi tatil ilan edildi.Buna göre 1 Ocak 2021 Cuma, 2 Ocak 2021 Cumartesi, 3 Ocak 2021 Pazar tüm gün, 4 Ocak 2021 Pazartesi ise 05:00'a kadar yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

YARIN (31 ARALIK 2020) RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan Yılbaşı yasakları 31 Aralık Perşembe günü başlıyor. Bu kapsamda çalışan vatandaşlar 31 Aralık Perşembe tatil mi sorularını soruyor. Yılbaşı Takvimi ve resmi tatillere bakıldığı zaman 1 Ocak 2021 günü resmi tatil olarak görülüyor. Yani 31 Aralık tatil ya da resmi tatil değil. 31 Aralık yarım gün mü sorusu da kurumdan kuruma değişiyor. Fakat resmi olarak 31 Aralık tüm iş günü olarak geçiyor. Her hafta uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağına bu hafta için ek tedbirler getirildi. Vatandaş bu hafta sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor sorularını sormaya başladı. Bu hafta sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 2020 tarihinde saat 21:00'da başlayacak.