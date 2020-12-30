Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

30.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:05

- Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu Adana polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 şişe sahte içki, bin litre etil alkol ele geçirdi Adana polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 şişe sahte içki, bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

- Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Adana polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 şişe sahte içki, bin litre etil alkol ele geçirdi

ADANA - Adana polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 şişe sahte içki, bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmeye hazırlanan 150 şişe sahte içki, bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Ünlü içki markalarının etiketleri bulundu

Polis baskında sahte içki ve kaçak etil alkolün yanı sıra 11 bin adet ünlü içki markalarının etiketlerini de buldu. Zanlıların sahte içkileri ürettikten sonra ünlü markaların etiketlerini kullanarak sattığını belirledi. Ayrıca depoda bin adet doluma hazır boş içki şişesi, 2 bin adet içki yapımında kullanılan şişe kapşonu ele geçirildi.

Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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