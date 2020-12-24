Son dakika! Yılbaşı için getirilen uyuşturucu maddeleri polis ele geçirdi, 2 kişi yakalandı
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Son dakika! Yılbaşı için getirilen uyuşturucu maddeleri polis ele geçirdi, 2 kişi yakalandı

24.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:35
Son dakika! Yılbaşı için getirilen uyuşturucu maddeleri polis ele geçirdi, 2 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar polisi yılbaşı dolayısıyla İzmir'den Afyonkarahisar'a getirilen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar polisi yılbaşı dolayısıyla İzmir'den Afyonkarahisar'a getirilen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda yaklaşan yılbaşı dolayısıyla İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. Şehirlerarası otobüs terminalinde Hasan Hüseyin E. ve Mert Can K. isimli şahısların yapılan üst aramasında 268 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 17 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 40.41 gram esrar maddesi, 1 adet şeffaf poşet içerisinde 5.19 gram kenevir tohumu ile 57 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen şeffaf poşet ele geçirildi.

Hasan Hüseyin E. ve Mert Can K., Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alındığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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