Son dakika! Yılanların dansı kamerada
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Son dakika! Yılanların dansı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberlerine göre Yılanların dansı kamerada Erzincan'da 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı, görenleri şaşırttı.

Yılanların dansı kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'da 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı, görenleri şaşırttı. O onlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü. Kemaliye ilçesi Kabataş köyünde vatandaşlar otomobille giderken yolun kenarındaki arazide iki yılanın dans yaptıklarını fark ettiler. Bunun üzerine vatandaşlar, cep telefonu ile bunları kaydetti.

Yılanlar uzun bir süre dans yaptıktan sonra, kayalık bölgeye giderek gözden kayboldu.

Son dakika! Yılanların dansı kamerada
Son dakika! Yılanların dansı kamerada
Son dakika! Yılanların dansı kamerada
Son dakika! Yılanların dansı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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