Son dakika! Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü
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Son dakika! Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü

Son dakika! Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü
İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü Zonguldak'ta akşam saatlerinde harabe bir binada yıkım yaptığı sırada duvarın altında kalan 53 yaşındaki İlyas Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta akşam saatlerinde harabe bir binada yıkım yaptığı sırada duvarın altında kalan 53 yaşındaki İlyas Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Muslu beldesinde yaşandı. 53 yaşındaki İlyas Korkmaz, bir binanın duvarında balyoz ile yıkım yaptığı sırada duvar çöktü. Duvarın altında kalan Korkmaz'a ilk müdahaleyi çevredeki komşuları yaptı. Sıkıştığı yerden kurtarılan talihsiz adamın kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdığı İlyas Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram

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