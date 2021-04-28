Son dakika: Yetim çocukların yüzü güldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Yetim çocukların yüzü güldü

Son dakika: Yetim çocukların yüzü güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Grubu ekipleri, sürpriz hediyelerle yetim çocukların yüzlerini güldürdü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Grubu ekipleri, sürpriz hediyelerle yetim çocukların yüzlerini güldürdü.

Her yıl Ramazan ayının 15. günü Müslüman ülkelerde kutlanan Dünya Yetimler Günü sebebiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi ve bir vakıf koordinasyonuyla il genelindeki yetim çocuklara çat kapı ziyaret gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Sosyal Destek Grubu ekipleri, ziyaretlerde yetim çocukları severek onlarla sohbet etti.

Ekipleri karşılarında görünce mutluluktan gözlerinin için gülen yetim çocuklar, pandemi sebebiyle uzun süren ayrılığın ardından ablalarıyla yeniden buluştu. Sosyal Destek Grubu yetkililerini büyük bir sevinçle karşılayan yetim çocuklar, kendilerine getirilen hediyelerden dolayı ekiplere teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Yetim çocukların yüzü güldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:12:16. #1.14#

title