Son dakika: Yetim çocukların yüzü güldü

Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Grubu ekipleri, sürpriz hediyelerle yetim çocukların yüzlerini güldürdü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Grubu ekipleri, sürpriz hediyelerle yetim çocukların yüzlerini güldürdü.

Her yıl Ramazan ayının 15. günü Müslüman ülkelerde kutlanan Dünya Yetimler Günü sebebiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi ve bir vakıf koordinasyonuyla il genelindeki yetim çocuklara çat kapı ziyaret gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Sosyal Destek Grubu ekipleri, ziyaretlerde yetim çocukları severek onlarla sohbet etti.

Ekipleri karşılarında görünce mutluluktan gözlerinin için gülen yetim çocuklar, pandemi sebebiyle uzun süren ayrılığın ardından ablalarıyla yeniden buluştu. Sosyal Destek Grubu yetkililerini büyük bir sevinçle karşılayan yetim çocuklar, kendilerine getirilen hediyelerden dolayı ekiplere teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı