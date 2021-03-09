Son dakika: Yetenek taraması 4.aşaması tamamlandı
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Son dakika: Yetenek taraması 4.aşaması tamamlandı

09.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:01
Son dakika: Yetenek taraması 4.aşaması tamamlandı

Son dakika haberler: Sporun gelişmesi ve tabana yayılması amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin son aşaması olan "Görsel Reaksiyon ve Flamingo Denge Testleri" bugün...

Sporun gelişmesi ve tabana yayılması amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin son aşaması olan "Görsel Reaksiyon ve Flamingo Denge Testleri" bugün yapılan testlerle sona erdi.

Atatürk Spor Salonunda HES kodu, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, 2017-2018 birinci grup öğrencilerine yönelik boy-kilo, oturma-kulaç uzunluğu, görsel reaksiyon ve flamingo denge testleri yapıldı.

Bu aşamanın sona ermesiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı uzmanları elde ettikleri verilerle değerlendirme yapılarak, çocukların branşlara yönlendirilmesi yapılacak. - KAYSERİ

Son dakika: Yetenek taraması 4.aşaması tamamlandı
Son dakika: Yetenek taraması 4.aşaması tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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