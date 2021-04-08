Son dakika... Yeşilyurt'ta polisler 70 fidanı toprakla buluşturdu
Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde polisler 70 fidanı toprakla buluşturdu.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde polisler 70 fidanı toprakla buluşturdu.
Yeşilyurt İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan ve polisler, Boztepe mevkisinde 70 adet çam ve meşe fidanı dikti.
Fidan dikimine polislerin aileleri de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan