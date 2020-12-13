Son dakika: Yeşilyurt'ta hurda araç operasyonu
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Son dakika: Yeşilyurt'ta hurda araç operasyonu

13.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:40
Son dakika: Yeşilyurt'ta hurda araç operasyonu

Son dakika haberi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sahipleri tarafından bulundukları yerde unutulan veya terk edilerek çevre kirliliği ve güvenlik sorunları oluşturan araçlar zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sahipleri tarafından bulundukları yerde unutulan veya terk edilerek çevre kirliliği ve güvenlik sorunları oluşturan araçlar zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sahipleri tarafından terk edilen araçlar, hem yer işgal etmekte hem de çevre kirliliği oluşturmaktadır" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçesinde çevre kirliliği oluşturan yer işgali yapan ve güvenlik problemi oluşturan, hurda, terk edilmiş ve sahipsiz araçlar, gerçekleştirilen çalışma ile toplandı. Polisin de desteği ile araçlar, park halinde bulunduğu yerlerden kaldırılarak, ilçedeki otoparklara alındı. Hurda ve sahipsiz araçlara yönelik çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre kirliliği ve güvenlik problemlerine yol açan araçlarla ilgili özellikle sanayi sitesi esnafı tarafından sürekli şikayet aldıklarını belirterek, "İlçemizin her alanda daha müreffeh bir yaşam seviyesine ulaşması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Özellikle sanayi sitesi esnafımız tarafından sürekli şikayete konu olan, çevre kirliliği, yer işgali ve güvenlik problemleri oluşturan hurda ve sahipsiz araçlar ekiplerimiz tarafından kaldırılıyor. Toplamda 68 adet hurda araç sahibine tebligat yapılmıştır. Araçlardan bazıları tebligattan sonra araç sahipleri tarafından kendi yerlerine çekilmiş olup geri kalan araçlarda belediye ekiplerimiz tarafından yediemin otoparklarına çekilmiştir" dedi.

"İnsan sağlığına ve çevreye zarar veriyor"

Hurda ve sahipsiz araçların insan sağlığına ve çevreye verdiği zararı da dile getiren Başkan Çınar, "Bu araçlar konuldukları yerlerde bir süre sonra haşerelerin çoğalmasına sebep olmakta ayrıca yanma ve patlama risk barındırdıkları için insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Zamanla içeriğindeki tehlikeli maddeler doğaya karışıyor ve çevre kirliliği oluşturuyor. Ayrıca kaldırıma ve kamu arazilerine bırakılan hurda araçlar hem trafiği olumsuz yönde etkilemekte hem de görüntü kirliliği ve güvenlik tehlikesi oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarımızla bu tehlikelerin önüne geçiyoruz" dedi. - MALATYA

Son dakika: Yeşilyurt'ta hurda araç operasyonu
Son dakika: Yeşilyurt'ta hurda araç operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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