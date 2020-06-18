Son Dakika | Yeşilyurt Belediyespor'a kamp öncesi Covid-19 testi
Gelen son dakika haberine göre İnönü Üniversitesi'ne ait uygulama oteli olan Kale Göl Otel'de kampa giren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbolcular ve teknik heyete Covid-19 testi yapıldı.
18.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:57
İnönü Üniversitesi'ne ait uygulama oteli olan Kale Göl Otel'de kampa giren Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbolcular ve teknik heyete Covid-19 testi yapıldı.
Dün itibariyle kampa çalışmalarına başlayan turuncu yeşilli ekip, ligin kalan haftalarına Kale ilçesinde hazırlanacak.
Kamp yaptığı Kale Göl Otel'de Covid-19 testine giren Malatya ekibi, sonuçların belli olmasının ardından ilk antrenmanını yapacak.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3.Lig 3.Grup'ta 30 puanla 15. sırada yer alıyor. - MALATYA
Kaynak: İHA