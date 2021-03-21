Son dakika: Yeşilyurt Belediyesi'nden Şehit Fethi Sekin'e vefa
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Son dakika: Yeşilyurt Belediyesi'nden Şehit Fethi Sekin'e vefa

21.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:57
Son dakika: Yeşilyurt Belediyesi'nden Şehit Fethi Sekin'e vefa

Son dakika haberleri... Yeşilyurt Kent Konseyi Motosiklet Çalışma Grubu üyeleri, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesi Doğancık Köyündeki kabrini ziyaret ettiler.

Yeşilyurt Kent Konseyi Motosiklet Çalışma Grubu üyeleri, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesi Doğancık Köyündeki kabrini ziyaret ettiler.

Hilal Park 15 Temmuz Milli İrade Anıtı önünde uğurlama programında, Yeşilyurt Kent Konseyi Motosiklet Çalışma Grubu üyeleri ve Malatya Motosikletçiler Derneği üyeleri ile bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatan ve bayrak uğrunda canlarını feda eden bütün şehitleri saygı ve minnetle yad ettiklerini ifade etti. Motosiklet Çalışma Gruplarının ilk etkinliğinin Şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret olduğunu belirten Çınar, "Çok güzel ve etkileyici bir organizasyonu daha Yeşilyurt'umuzda hayata geçirmenin onurunu yaşıyoruz. Motosikletçilerimiz, kendilerine verdiğimiz karanfilleri şehidimiz Fethi Sekin'in mezarına bırakıp, aileleriyle buluşacaklar ve Kuran'ı Kerim okuyup dua edecekler. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda ve hain saldırılarda şehitlik şerbeti içen asker, polis ve sivil vatandaşlarımız vatan ve bayrak uğrunda canlarını feda eden kahramanlardır. Onların bize emanet ettiği vatan topraklarına sonsuza kadar sahip çıkıp, koruyacağız. Böylesine anlamlı ve özel organizasyondan dolayı Kent Konseyimize, motosikletçilerimize ve bu özel programda bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Vatanın ve milletin bekası, bizlerin can güvenliği için canını hiçe sayan şehidimiz Fethi Sekin ve tüm şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil, hastanelerde tedavi gören kardeşlerimize ise acil şifalar dileriz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, "Bu ülkenin düşmanı bitmez ama kahramanı, şehidi, canıyla bu ülkeyi koruyan kahramanları da asla bitmez. Cennet vatan için şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimizi rahmetle, saygıyla yad ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Elazığ'a hareket eden Yeşilyurt Kent Konseyi Motosiklet Çalışma Grubu üyeleri ile Malatya Motosikletçiler Dernek Yönetiminde yer alan motosikletçiler, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in Elazığ Baskil İlçesi Doğancık Köyünde ki kabrini ziyaret edip, dua ettiler. - MALATYA

Son dakika: Yeşilyurt Belediyesi'nden Şehit Fethi Sekin'e vefa
Son dakika: Yeşilyurt Belediyesi'nden Şehit Fethi Sekin'e vefa
Son dakika: Yeşilyurt Belediyesi'nden Şehit Fethi Sekin'e vefa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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