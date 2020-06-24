Son Dakika: Yeşilova Höyüğü, ilk Ege yaşamına ışık olacak
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Son Dakika: Yeşilova Höyüğü, ilk Ege yaşamına ışık olacak

Son dakika haberlerine göre İZMİR'de, 2005'ten bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Bornova Yeşilova Höyüğü'nde 2020 kazılarına, koronavirüs önlemleriyle başlandı.

Son Dakika: Yeşilova Höyüğü, ilk Ege yaşamına ışık olacak
24.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:32

İZMİR'de, 2005'ten bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Bornova Yeşilova Höyüğü'nde 2020 kazılarına, koronavirüs önlemleriyle başlandı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Her yıl elde ettiğimiz bulgularla ilk Egelilerin yaşamını anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteği ile kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşilova Höyüğü'nde, 2020 kazıları başladı. İzmir'in tarihine ışık tutan kazılar sayesinde kent geçmişinin 5 bin yıl yerine 8 bin 500 yıl olduğu anlaşılmış, üst üste kurulan 9 köy bulunmuştu. Önceki çalışmalarda ayrıca binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da rastlanılmıştı. Bu yılki çalışmalarda koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerden bahseden Kazı Başkanı Doç. Dr. Derin, "Koronavirüs nedeniyle ekibimiz için özel önlemler alarak çalışmalara başladık. Sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Sabah ve akşam ekip arkadaşlarımızın ateş ölçümleri yapılıyor. Kazı evinde iki kişinin dışında personel bulundurmamaya dikkat ediyoruz. Arazide ise sosyal mesafe kuralına uyarak, ona göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız bu zor dönemde çalışırken kültürel varlıklarımızı da ortaya çıkarmak. Bilim dünyasına yeni bilgiler kazandırmak" dedi.

'AVRUPA KÜLTÜRÜNÜN DE BEŞİĞİNİ OLUŞTURUYOR'Yeşilova Höyüğü kazısının İzmir'in tarih öncesi yaşamını ortaya çıkarmak için yapıldığını belirten Doç. Dr. Derin, "Burası, İzmirlilerin o dönemde nerede ve nasıl yaşadığını anlamaya çalıştığımız bir arkeolojik alan. Yeşilova ile Yassıtepe Höyüğü'nün aynı şekilde kazarak günümüzden 8 bin 500 yıl önce başlayan İzmir'in kültür sürecini anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Her yıl elde ettiğimiz bulgularla ilk Egelilerin yaşamını anlamaya çalışıyoruz. Bitişik nizamda değil ayrı ayrı evlerde yaşayan, deniz ürünleri tüketen bir kültürden söz ediyoruz. Bu kültür aynı zamanda Avrupa kültürünün de beşiğini oluşturan bir kültür olduğunu biliyoruz. Hem Avrupa ile hem Anadolu ile olan ticareti gösteren bir kültürü görüyoruz. 2020 yılında ise bu kültürün derinliklerine inmek istiyoruz. Yeşilova Höyüğü'nde tarih öncesi dönemlerde 10 kere yerleşilmiş. Biz her tabakayı bir sayfa çevirir gibi en eski döneme ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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