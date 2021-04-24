Yeşilırmak Nehri'nde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde mahsur kalan köpek, Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde mahsur kalan köpek, Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nehir kenarından geçen vatandaşların bir köpeğin suyun kenarında çamurun içinde mahsur kaldığını görmeleri üzerine Taşova Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen itfaiye görevlilerince sudan çıkartılan köpek, veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakıldı.

Köpeği görerek itfaiyeye haber verenlerden Yusuf Kervan, market alışverişinden dönerken bir ses duyduklarını belirterek, "Baktığımızda otların içinde, ayakları çamura batmış, sadece kafası görünüyordu. İtfaiye ekiplerine haber verdik, sağ olsun hemen gelip kurtardılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk