Son dakika! Yeşilhisar'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika! Yeşilhisar'da trafik kazası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Son dakika! Yeşilhisar'da trafik kazası: 1 yaralı
13.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:04

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri istikametinden Adana istikametine gidin F.A.'nın kullandığı 38 JN 238 plakalı araç, O.D. yönetimindeki 38 GCD 781 plakalı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 38 GCD 781 plakalı aracın sürücüsü O.D. hafif şekilde yaralanırken, 112 ekipleri tarafından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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