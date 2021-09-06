Son dakika yerel: Van polisi bir kamyonda 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirdi
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Son dakika yerel: Van polisi bir kamyonda 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... Van polisi bir kamyonda 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirdi Van'ın merkez Edremit ilçesinde narkotik polisi tarafından bir kamyonda yapılan aramada 52 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Van polisi bir kamyonda 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirdi

VAN - Van'ın merkez Edremit ilçesinde narkotik polisi tarafından bir kamyonda yapılan aramada 52 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesinde bir kamyonda narkotik dedektör köpeği Thor ile arama yapıldı. Yapılan aramada 50 paket halinde 52 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika yerel: Van polisi bir kamyonda 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirdi
Son dakika yerel: Van polisi bir kamyonda 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirdi
Son dakika yerel: Van polisi bir kamyonda 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirdi
Son dakika yerel: Van polisi bir kamyonda 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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