Son dakika yerel: Vali Coşkun'dan şehit ailelerine ziyaret

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Coşkun, ziyaretler kapsamında Şehit Tank.Asb. Kd. Çvş. Ökkeş Karaca, Kıbrıs Gazisi Remzi Özdemir ve Gazi J.Uzm. Çvş. Deniz Küpeli'nin aileleriyle bir araya geldi.

Ziyaretler esnasında şehit ve gazi ailelerimiz ile bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, "Kutsal vatan toprağı uğruna canını ve kanını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu topraklar bizlere vatan olmuştur. Bugün vatanımızda huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürebiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Devlet olarak kapımız da gönlümüz de şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine her zaman açıktır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine ise sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Şehit ve gazilerimizin değerli aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun'a nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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