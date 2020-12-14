Son dakika yerel: Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan 'doğal gaz patlamalarına' ilişkin açıklama
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Son dakika yerel: Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan 'doğal gaz patlamalarına' ilişkin açıklama

14.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:32

Son dakika haberine göre Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan 'doğal gaz patlamalarına' ilişkin açıklama , "Kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutun" Belediye Başkanı Mehmet Çakın, patlamalar hakkında açıklamalarda bulundu Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, öğle saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlamaları...

Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan 'doğal gaz patlamalarına' ilişkin açıklama

, "Kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutun"

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, patlamalar hakkında açıklamalarda bulundu

UŞAK - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, öğle saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çakın, "Gördüğümüz kadarıyla, ilk izlenimlerimiz gaz birikmesi olması sebebiyle, gaz patlaması gerçekleşti yönünde" dedi.

Uşak'ta öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ne bağlı 2 evde patlama gerçekleşti. Patlamalar sonucunda 6 vatandaş yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Patlama yerlerine gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, incelemeleri yerinde yaparken, yetkililer tarafından da bilgi aldı. Çakın, araştırmaların devam ettiğini ama ilk izlenimlerin doğal gaz birikmesi sonucunda gaz patlaması olduğunu belirtti. Çakın, "Şuan araştırmalar devam ediyor, çok taze tabi. Gördüğümüz kadarıyla, ilk izlenimlerimiz gaz birikmesi olması sebebiyle, gaz patlaması gerçekleşti yönünde. Fakat bir şey söylemek için de muhakkak yetkililer tarafında gerçekleştirilecek olan teknik izlemenin beklenmesi gerekiyor. Bizim için şuan önemli olan can güvenliğinin sağlanmış olması ve temennimiz de can kaybı olmadan yaralılarımızın da acil bir şekilde şifa bularak neticelenmesi. Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğal gaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları ve kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir" dedi.

Son dakika yerel: Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan 'doğal gaz patlamalarına' ilişkin açıklama
Son dakika yerel: Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan 'doğal gaz patlamalarına' ilişkin açıklama
Son dakika yerel: Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan 'doğal gaz patlamalarına' ilişkin açıklama
Son dakika yerel: Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan 'doğal gaz patlamalarına' ilişkin açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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