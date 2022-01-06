Son dakika yerel: Türk Hava Yolları, Kazakistan'a uçuşlarını 9 Ocak'a kadar durdurdu

Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle Türk Hava Yolları, 9 Ocak tarihine kadar bu ülkeye olan uçuşlarını durdurdu.

Türk Hava Yolları, Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle havalimanının kapanmasından dolayı 9 Ocak tarihine kadar bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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