Son dakika yerel: Türk Hava Yolları, Kazakistan'a uçuşlarını 9 Ocak'a kadar durdurdu
Son dakika yerel haberine göre Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle Türk Hava Yolları, 9 Ocak tarihine kadar bu ülkeye olan uçuşlarını durdurdu.
Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle Türk Hava Yolları, 9 Ocak tarihine kadar bu ülkeye olan uçuşlarını durdurdu.
Türk Hava Yolları, Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle havalimanının kapanmasından dolayı 9 Ocak tarihine kadar bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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