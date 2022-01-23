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Son dakika yerel: Selimiye Camii'nde, geçici ibadet alanı oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre - Selimiye Camii'nde, geçici ibadet alanı oluşturuldu Edirne'de Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle geçici ibadet alanı oluşturuldu.

EDİRNE (İHA) - - Selimiye Camii'nde, geçici ibadet alanı oluşturuldu

EDİRNE - Edirne'de Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle geçici ibadet alanı oluşturuldu.

Edirne'de 1568 yılında Mimar Sinan'ın 90 yaşındayken yapımına başladığı ve 7 yıl süren çalışmaların ardından 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camii'nin kapsamlı restorasyon çalışmaları iki aydır aralıksız sürüyor. Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların 40 ay süreceği öngörülüyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin cam ve ahşap pencereleri tamamen yenilenecek, kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmalarıyla giderilecek.

Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin bir bölümüne iskele kuruldu. Beyaz branda ile kapatılan iskelenin ön kısmında geçici ibadet alanı oluşturuldu. Bu alanda hem ibadet ediliyor hem de camiye gelen vatandaşlar ziyaretler gerçekleştiriyor.

Selimiye Camii'ni ziyarete gelen vatandaşlar, iskeleleri görünce şaşırdıklarını ama restorasyon çalışmaları için teşekkür ettiklerini belirttiler.

Son dakika yerel: Selimiye Camii'nde, geçici ibadet alanı oluşturuldu

Son dakika yerel: Selimiye Camii'nde, geçici ibadet alanı oluşturuldu

Son dakika yerel: Selimiye Camii'nde, geçici ibadet alanı oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Son Dakika Haberleri

Mimar Sinan, Restorasyon, Edirne, Yerel, Haber

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