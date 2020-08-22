Son dakika yerel: Önce araca çarptı, sonra kaçmaya çalıştı...Alkollü sürücü dehşeti kamerada
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Son dakika yerel: Önce araca çarptı, sonra kaçmaya çalıştı...Alkollü sürücü dehşeti kamerada

Son dakika yerel haberi: Önce araca çarptı, sonra kaçmaya çalıştı.

22.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:20

Önce araca çarptı, sonra kaçmaya çalıştı...Alkollü sürücü dehşeti kamerada

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan kazada, alkollü TIR sürücüsü önce araca çarptı, sonra ise kaçmaya çalıştı. Olaylar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 06 HA 4802 plakalı panelvan araç, ışıklardan hareket ettikten sonra sağ taraftaki park yerine park etmeye çalıştı. Bu sırada ise arkadan gelen 16 SPC 10 plakalı TIR sürücüsü duramayarak panelvan araca arkadan çarptı.

Yaşanan kaza sonrasında TIR sürücüsü S.K. aracıyla hareket etmek istedi. Çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etmeye çalışsa da aracıyla hareket ederek çevredeki vatandaşlara aldırmayan sürücü, büyük bir tehlike oluşturdu. Bu sırada olay yerinde bulunan jandarma ise aracın kapısına tutunarak sürücüyü durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 40-50 metre kadar aracıyla hareket eden sürücü, jandarmanın gayretiyle durduruldu.

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin müdahalesi ile kaza hakkında tutunak tutuldu. Yapılan alkol kontrolünde tır sürücüsü S.K.'nin 123 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde kazayla ilgili açıklama yapan S.K. olay yerinden kaçmaya çalışmadığını, yolu açmak için tırını kenara çektiğini öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika yerel: Önce araca çarptı, sonra kaçmaya çalıştı...Alkollü sürücü dehşeti kamerada

Kaynak: İHA

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