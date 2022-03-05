Son dakika yerel: Odessa'da savaşın ortasında doğan bebekler sığınığa indirildi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde hayata gözlerini açan bebekler, Rus bombardımanına karşı beşiklerle sığınağa indirildi.
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde hayata gözlerini açan bebekler, Rus bombardımanına karşı beşiklerle sığınağa indirildi.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik 10 gündür sürdürdüğü saldırıların gölgesinde doğan bebekler hayata tutunmaya çalışıyor. Ukrayna'nın güneybatısında bulunan Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde yeni doğan bebekler Rus ordusunun muhtemel saldırısına karşı önlem olarak sığınağa indirildi. - ODESSA
İhlas Haber Ajansı - Yerel