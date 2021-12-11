HATAY (İHA) - Lösemili çocuğun hayali gerçek oldu... Atlı polis olmak isteyen çocuk hastaneye atlı birlikle getirildi

ADANA - Adana'da lösemiye yakalanan ve atlı polis olmak isteyen çocuk hastaneye tedavisi için atlı birlik tarafından getirildi.

Gamze ile Soner Kazan çiftinin 4 yaşındaki çocukları Emir, Hatay'da rahatsızlanınca gittiği hastanede lösemi teşhisi kondu. Aile bu nedenle Ağustos ayında Adana'daki özel bir hastaneye çocukları Emir'i getirerek tedavisine başlandı. Kazan ailesi de Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına yakın bir bölgeden ev kiralayıp, kentte yaşamaya başladı. Bir süre hastanede kaldıktan sonra eve dönen Emir, pencere kenarında otururken emniyet yerleşkesinin bahçesindeki atlı polisleri gördü. Annesini çağırıp, heyecanını dile getiren minik Emir, büyüyünce atlı polis olmak istediğini söyledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, Emir'in tedavi gördüğü hastanedeki çocukları ziyaret etti. Minik Emir, kendisini ziyaret eden polislere atlı polisleri çok sevdiğini anlattı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla ekipler, Emir'in hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Polis, evinden alıp emniyet yerleşkesine getirdiği Emir'i, atlı polislerle tanıştırdı. Burada Emir, ata bindirilerek tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.

Attan indirilip, polislerin alkışlarıyla hastaneye giren minik Emir, "Bir gün evde otururken, yolun karşısında yürüyen atlı polisleri gördüm. Ben de büyüyünce atlı polis olmak istiyorum. Ata bindiğim için çok mutlu oldum. Doğan İnci amcaya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anne Gamze Kazan ise kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayan polislere teşekkür ederek, "Uzun zamandan beri atlı polislerle tanışmanın hayalini kuruyordu. Birkaç kere at çiftliğine götürmüştük. Rahatsızlandıktan sonra da pencereden atlı polisleri görüyordu. Oğlum çok mutlu oldu, biz de mutluk olduk. İnşallah büyüyüp, iyileşince ona da polis olmak kısmet olur" dedi.