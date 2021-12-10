Son dakika yerel: Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Batcıoğlu emekli polisler ile görüştü - Haberler
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Son dakika yerel: Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Batcıoğlu emekli polisler ile görüştü

Son dakika yerel: Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Batcıoğlu emekli polisler ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberi: Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kuşadası Şubesi'ni ziyaret etti.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kuşadası Şubesi'ni ziyaret etti. Derneğin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, polislerin yürüttükleri görevin önemine değinerek, "Emeklerinizden dolayı hepinize minnet borçluyuz" dedi.

Kuşadası Belediyesi yöneticileri çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin gelişimi ve değişimi için fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kuşadası Şubesi üyeleriyle buluştu. Dernek üyesi emekli emniyet mensuplarıyla sohbet eden Batçıoğlu, yaşama geçirdikleri ve planları dahilinde olan projelerle ilgili olarak bilgi aktardı.

Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, "Kuşadası Belediyesi olarak kentle ilgili aksaklıkları gidermek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Yaşadığınız sıkıntıları biliyorum. Sizler vatandaşlarımızın huzuru için uzun yıllar emek harcamış fedakar insanlarsanız. Emeklerinizden dolayı hepinize minnet borçluyuz " dedi. - AYDIN

Son dakika yerel: Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Batcıoğlu emekli polisler ile görüştü

Son dakika yerel: Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Batcıoğlu emekli polisler ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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