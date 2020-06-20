Son dakika yerel: Keşan'da silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
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Son dakika yerel: Keşan'da silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Keşan'da silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı Edirne'nin Keşan ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan tarafların kavgasında silahlar konuştu.

20.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:41

Keşan'da silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan tarafların kavgasında silahlar konuştu. Olayda 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Olay 19 Haziran Cuma günü saat 19.25 sıralarında Sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 700 Evler TOKİ Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki ailenin kadınları arasında meydana gelen sözlü kavga, ailelerin erkeklerinin de araya girmesiyle büyüdü..

Bu sırada F.Ü. ve S.Ü isimli şahıslar aralarında daha önce de husumet bulunan S.K.'ın evinin önüne gelerek havaya ateş açtı, açılan ateşe karşılık olarak S.K da yine havaya ateş açarak karşılık verdi.

Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olayın geçtiği yere gelen ekipler, M.Ü. isimli bir kişiyi elindeki av tüfeği il beraber doldur boşalt yaptı sırada gördü ve şahsa dur ihtarında bulunmasının ardından içinde atışa hazır halde av fişekleri üzerinde de kan lekeleri bulunan tüfeği teslim aldı.

Bu sırada M.Ü.'nün hemen yanında, yüzü koyun bir vaziyette yerde yatan kanamalı bir şahsı daha tespit eden ekipler, F.Ü. adındaki bu kişinin göğüs ve karın bölgesinden tüfek saçmasıyla yaralandığını belirledi. Olay yerine çağırılan ambulansla F.Ü., derhal Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerine devam eden polis, H.C. isimli bir kadının sağ bacağından, ateş eden taraflardan S.K'nın da kolundan yaralandığını belirledi.

Olay mahalinde ve şahısların evlerinde arama ve incelemelerde bulunan ekipler, olay sırasında kullanılan silahları topladı ve ele geçen silahları muhafaza altına aldı.

Bu sırada çalışmalarını genişleten ekipler, olaya karışan diğer kişilerin de peşine düştü. Yaralıların beyanlarına doğrultusunda V.D. isimli bir başka kişinin de olaya karışıp ateş ettiğini öğrenen polis, şahsın gidebileceği yerleri teker teker aradı. Aramalar devam ettiği sırada V.D. ertesi sabah saatlerinde polise giderek teslim oldu.

Göğüs ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan F.Ü., ileri tetkik ve tedavisi için Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesi bulunmazken; olayın tarafları olan M.Ü, İ.Ü, S.K. ve V.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika yerel: Keşan'da silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaynak: İHA

Manşet

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