Son dakika yerel: Kaza kurbanı sürücü eğitmenini protestoyla andılar

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Küçükçekmece'de sürücü adaylarının direksiyon sınavı sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Bursa'da anıldı. Zor şartlarda eğitim ve sınav uyguladıklarını belirten sürücü eğitmenleri, tepkilerini 1 dakika boyunca korna çalarak gösterdi.

İstanbul'da sürücü adaylarının direksiyon sınavında aşırı hız ve buz sebebiyle kayan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday, Bursa'da meslektaşları tarafından anıldı. Bursa'da sınav öncesi bir araya gelen eğitmenler, araçlarının kornalarını 1 dakika çalarak yaşadıkları zorlu şartlara da tepki gösterdi. Sürücü adaylarının ve yoldan geçenlerin de destek verdiği tepkinin ardından konuşan Direksiyon Eğitmenleri Federasyonu ve Bursa Direksiyon Eğitmenleri Genel Sekreteri Aysun Çakır, "Bursa olarak değil, Türkiye'deki her ilçede dahi ayrı ayrı sorunları var. Direksiyon eğitimlerinin ortak sorunları ise sınav alanlarında polis, ambulans ve can güvenliğimiz yok. Kader hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin içi yandı. Bize sınav yapılacak dendiği zaman yapmak zorundayız. Yol şartları hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmuyor. Sonuçta biz oraya ailemizi bırakarak geliyoruz. Bizlerin bu imkanlarda eğitim ve sınav yapmamızı sağlayan karar mercilerinin öncelikle trafik ve yol güvenliği eğitimi almalarını istiyoruz. Özellikle ehliyetli vatandaşların bize saygısı hiç yok. Herkes önceden öğrenip gelmiş gibi hareket ediyor" dedi.

Direksiyon eğitmeni Ensar Kıvanç Öztürk ise, "Direksiyon hocamız Kader Demirkol'un sınav esnasında hayatını kaybetmesi sonucu böyle bir tepki dile getirmek istedik. Yapılan zorlu şartlardaki sınavların hayati tehlikelerle bizi karşı karşıya bıraktığını hepimiz görüyoruz. Biz usta öğreticilerin dahi zorluk çektiği karlı ve buzlu ortamda sınavlar hiçbir şekilde ertelenmiyor. Bunları defalarca dile getirdik. En son yağan karda ilk iki adayın sınavı yapıldıktan sonra sınavları iptal ettiklerini açıkladılar. Bizim 14 ila 16 saatlik eğitimlerimizin sadece bize gösterilen aktif trafiğin içinde yapılması isteniyor. Fakat ilk defa direksiyona geçen biriyle bu trafikte zorlanıyoruz. Trafiği de tehlikeye düşürüyoruz. Kendi can güvenliğimiz de, diğer sürücülerin de can güvenliği olmuyor. Sınavlar esnasında ise bizler arka koltukta oturuyoruz. Sürücü bir hata yaptığında müdahale şansımız olmuyor. Arabayı kaydırması veya farklı sıkıntılarda araçtaki bütün herkesin can güvenliği tehlikeye girmiş oluyor. Aynı zamanda biz bir iş sahası içerisinde bulunuyoruz. Ancak yaşanan bir kazada bizim raporlarda iş kazası yer almıyor, sadece trafik kazası ibaresi oluyor. Bu da bizleri üzmektedir" şeklinde konuştu. - BURSA