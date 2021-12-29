Son dakika... İspanya'da 200 yıllık gelenek: "Un Savaşları Festivali" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... İspanya'da 200 yıllık gelenek: "Un Savaşları Festivali"

Son dakika... İspanya'da 200 yıllık gelenek:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İspanya'nın İbi kasabasında 200 yılı aşkın süredir gelenekselleşerek her yıl düzenlenen "Un Savaşları" festivali yapıldı.

İspanya'nın İbi kasabasında 200 yılı aşkın süredir gelenekselleşerek her yıl düzenlenen "Un Savaşları" festivali yapıldı.

İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Alicante şehrinde bulunan İbi kasabasında bugün gelenekselleşmiş Un Festivali düzenlendi. Her yıl Un Savaşları (Els Enfarinatsı) sırasında katılımcılar askeri kıyafetler giyerek, belediye binasının dışında un, yumurta ve havai fişeklerle sahte bir darbe düzenliyor.

Bu yılda düzenlenen festivalde askeri kıyafet giyinen katılımcıların birbirlerine un ve yumurta fırlatmasının ardından her yer un ve yumurtayla kaplandı. Ellerinde havai fişeklerde olan katılımcılar düzenlenen festivalde eğlenceli vakit geçirdi.

(İHA)

Son dakika... İspanya'da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali

Son dakika... İspanya'da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali

Son dakika... İspanya'da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali

Son dakika... İspanya'da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali

Son dakika... İspanya'da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title