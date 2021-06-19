İkiye bölünen ağaç masaların üzerine devrildi, faciadan dönüldü
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İkiye bölünen ağaç masaların üzerine devrildi, faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İzmir'in Urla ilçesinde bir pazar yerinde bulunan söğüt ağacı, ikiye bölünerek kahvehane önünde duran masaların ve sandalyelerin üzerine büyük bir gürültüyle devrildi.

İzmir'in Urla ilçesinde bir pazar yerinde bulunan söğüt ağacı, ikiye bölünerek kahvehane önünde duran masaların ve sandalyelerin üzerine büyük bir gürültüyle devrildi. O anlarda kahvehanenin boş olması olası faciayı önledi.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçede bulunan Malgaca Pazarı'nda meydana geldi. Asırlık söğüt ağacı, pazar yerinde bulunan kahvehane önündeki masa ve sandalyelerin üzerine ortadan ikiye bölünerek büyük bir gürültüyle devrildi. Ağacın büyük bir gürültüyle masa ve sandalyelerin üzerine devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Durum vatandaşlar tarafından, Urla Belediyesi yetkililerine bildirilirken, bölgeye Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ağaçtan kopan parçalar temizlenerek bulundukları yerden kaldırıldı.

"Bir anda çatırtı sesleri duymaya başladık"

O anlarda yakınlardaki bir işletmede bulunan ve ağacın büyük bir gürültüyle devrilmesine şahit olan Selçuk Gürken (53), "Bir anda çatırtı sesleri duymaya başladık ve seslerin nerden geldiğini anlamaya çalışırken, karşımızdaki ağaç ikiye ayrıldı. Ağaçtan ayrılan parçalar büyük bir ses çıkararak masa ve sandalyelerin üstüne devrildi. Allah'tan kimse oturmuyordu. Durumu hemen Urla Zabıta Müdürlüğüne bildirdik" dedi.

Olayda herhangi bir yaralının olmaması ise yüreklere su serpti.

(Cenk Özen/ İHA)

İkiye bölünen ağaç masaların üzerine devrildi, faciadan dönüldü
İkiye bölünen ağaç masaların üzerine devrildi, faciadan dönüldü
İkiye bölünen ağaç masaların üzerine devrildi, faciadan dönüldü
İkiye bölünen ağaç masaların üzerine devrildi, faciadan dönüldü
İkiye bölünen ağaç masaların üzerine devrildi, faciadan dönüldü
İkiye bölünen ağaç masaların üzerine devrildi, faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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