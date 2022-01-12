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Son dakika haberleri | Hava Kuvvetleri'nden Sarıkamış'ta selamlama uçuşu

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip uçaklar, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü vesilesiyle Sarıkamış semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip uçaklar, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü vesilesiyle Sarıkamış semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü vesilesiyle yapılan uçuşun görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı anma törenleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklarımız Sarıkamış'ta selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberleri | Hava Kuvvetleri'nden Sarıkamış'ta selamlama uçuşu

Son dakika haberleri | Hava Kuvvetleri'nden Sarıkamış'ta selamlama uçuşu

Son dakika haberleri | Hava Kuvvetleri'nden Sarıkamış'ta selamlama uçuşu

Son dakika haberleri | Hava Kuvvetleri'nden Sarıkamış'ta selamlama uçuşu

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Son Dakika Haberleri

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