Son dakika yerel: Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki yolcu çocuk yaralandı.

Kaza Orhaniye Mahallesi Özkervan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Yakup Ö. yönetimindeki 16 F 4813 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen yolcu Caner L. yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise motosikletiyle kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.