Son dakika yerel: Fedakar öğretmenler, öğrencileri spor akademisine hazırlıyor
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Son dakika yerel: Fedakar öğretmenler, öğrencileri spor akademisine hazırlıyor

Son dakika haberleri... Fedakar öğretmenler, öğrencileri spor akademisine hazırlıyor Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çalışan 4 öğretmen, öğrencileri ücretsiz bir şekilde spor akademisi ve beden eğitimi öğretmenliğine hazırlıyor.

11.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:53

Fedakar öğretmenler, öğrencileri spor akademisine hazırlıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çalışan 4 öğretmen, öğrencileri ücretsiz bir şekilde spor akademisi ve beden eğitimi öğretmenliğine hazırlıyor.

Akçakale'deki lise mezunu öğrencilerin üniversite hayallerinin gerçekleşmesi için fedakarlıkta bulunan öğretmenler, öğrencileri üniversitelerin Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerine hazırlamak için kolları sıvadı. Akçakale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Hüseyin Yıldız, Ömer Gönültaş ve Salih Tok, öğrenciler, üç ay boyunca günlük iki saat çalıştırarak sınavlara hazırlayacak. Haziran başından itibaren başlayan kurslar 30 Ağustos sonuna kadar devam edecek.

Akçakale'de liseyi bitirdikten sonra spor okulları sınavlarına hazırlanan Mehmet Ökte, "Burada öğretmenlerimiz bizleri Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Akademisine hazırlıyor. İnşallah başarılı oluruz"dedi.

Akçakale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Yıldız da, öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların çok verimli geçtiğini dile getirerek, " Akçakale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesi olarak, öğrencilerimizi hazırlamak için ilgili tüm kurumlarımızdan izin ve destek alarak bu kursu başlattık. Kursumuz yaklaşık olarak üç ay devam edecek. Üç ay sonra inşallah öğrencilerimizi üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleştireceğiz. Bu bölümler Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük, Yöneticilik ve Rekreasyon Bölümleridir. Amacımız vatanımıza, milletimize faydalı beden eğitimi öğretmenleri, antrenör ve yöneticiler yetiştirmek. İnşallah bu uğurda başarılı oluruz" diye konuştu.

Akçakale Kapalı Spor Salonunda sınava hazırlanan öğrencilerin Ağustos ayı sonuna kadar fedakar öğretmenlerinin gözetiminde zorlu parkurlarla hazırlık çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi.

Son dakika yerel: Fedakar öğretmenler, öğrencileri spor akademisine hazırlıyor

Kaynak: İHA

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