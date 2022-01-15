Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Genel

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Erciyes'e akın etti.

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

KAYSERİ - Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Erciyes'e akın etti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Uzun pistleri ile kayakseverlerin uğrak mekanı olan Erciyes'e hafta sonunda yerli ve yabancı turistler akın etti. Pistlerde yaşanan havadan görüntülenirken, turistlerin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

Pistlerde gönüllerince eğlenen vatandaşlarda, Erciyes'i çok beğendiklerini ve fırsat buldukça geldiklerini dile getirdi.

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Erciyes'e akın etti.

title